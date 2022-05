“Wij zijn bitter en beschaamd”: voetbalclub KFCM Hallaar teleurgesteld over verloop van terrein-dossier

“Als we terugkijken naar onze communicatie van de afgelopen jaren dan hebben we dit steeds op een ludieke en sportieve manier aangepakt. Vandaag blijkt dit ons nergens gebracht te hebben en zijn we B&B; bitter en beschaamd”, delen Rudy Vetters, Ronny Dockx en Sven Lambrechts van de Molenzonen mee. “Na 8 jaar is er hard gewerkt aan alle mogelijke scenario’s maar niets bereikt. En dit in tegenstelling tot onze club die ondanks alle teleurstelling floreert als nooit tevoren. We willen met ons verhaal naar buiten komen in de hoop dat er alsnog een nieuwe oplossing kan bedacht worden voor het behoud van onze fijne club, maar ook heel zeker zodat er aandacht komt voor het bijkomende maatschappelijk probleem.”

Quote Als een club als de onze gerund door vrijwilli­gers, met focus op een zo laag mogelijke instapdrem­pel, met geen financiële schulden weg zou vallen, waar moeten al deze jonge voetbal­lers dan gaan sporten? KFCM Hallaar

Dode kip uit Itegem

“Als een club als de onze gerund door vrijwilligers, met focus op een zo laag mogelijke instapdrempel, met geen financiële schulden weg zou vallen, waar moeten al deze jonge voetballers dan gaan sporten? Er zijn in het Heistse geen terreinen om nu al de bestaande sporters te bedienen en heel spoedig gaan er minstens 500 woningen bij komen in Heist-Centrum.” Onder andere een ruiloperatie van gronden, een masterplan outdoor sport in Hallaar en zelfs een aankoop van gronden werden de laatste jaren door de gemeente bestudeerd/aangekondigd als mogelijke oplossing voor de club. “Het laatste plan was de uitbouw van een sporthub op de oude voetbalterreinen van Itegem. Meeting na meeting wordt dit concreter tot plots verleden week de boodschap als een donderslag bij open hemel binnenvalt. Een andere Heistse voetbalploeg die nu al actief speelt op deze terreinen gaat een langdurige verbintenis aan met de eigenaar van deze terreinen. En de eigenaar is niet langer bereid tot verkoop aan de gemeente. Ook dit plan lijkt een dode kip te zijn.”

Volledig scherm Archiefbeeld van enkele spelertjes van KFCM Hallaar © David Legreve

Voetbal voorop

“Voor volgend seizoen is er geen probleem, de velden worden opnieuw heraangelegd direct na het jeugdtornooi . Maar daarna gaan we in consultatie met onze leden, bundelen we onze meningen & vragen en spelen die door aan de gemeente. Eind juni is er onze algemene vergadering waar we de antwoorden op onze vragen gaan bespreken en dan volgt er verder nieuws”, klinkt het. “Vooreerst zetten we onze voetbalactiviteiten voorop. De strijd om promotie nu donderdag en ons altijd succesvolle jeugdtornooi op 21 en 22 mei zijn onze eerste prioriteit. Iedereen die in levenden lijve wil zien hoe we als één groep samenwerken en voetballen is erg welkom.”