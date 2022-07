Wiekevorsts protest tegen ontruiming van meer dan 400 graven op kerkhof: “Drie vierde van ons kerkhof moet eraan geloven”

Mechelen Chauffeur wisselt van plaats met passagier op R6: 125 euro boete

De politie van Mechelen-Willebroek heeft een autobestuurder een boete laten betalen van 125,06 euro. De chauffeur had zich geparkeerd op de pechstrook van de R6. Hij deed dat om zo van plek te kunnen wisselen met zijn vrouw. Zij zat als passagier in de wagen. Vermoedelijk om zo een alcoholcontrole te kunnen omzeilen. “Maar omdat hij zich op een autoweg had geparkeerd en zo een overtreding van tweede graad beging, werd hij geverbaliseerd”, meldt de lokale politiezone. “De man had dit uiteindelijk beter niet gedaan. Want na de vaststellingen, legde hij een negatieve ademtest af.”

25 juli