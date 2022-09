Wiekevorsts dorpsmonument van ‘Honneke da pist in oe monneke’ onthuld: “Symbool voor de gastvrijheid van het dorp”

KSK Heist dient de ongeslagen leider Francs Borains eerste puntenver­lies toe en wint: “Wij kunnen goed voetballen”

KSK Heist heeft Francs Borains, tot zaterdag de ongeslagen leider in 1B, zijn eerste nederlaag toegediend. En gestolen was die overwinning allerminst. Akkoord, die ene bal van Chaabi belandde op de paal, maar Heist domineerde en ging vrank en vrij zijn kans. En zo staat Heist plots in de middenmoot, op zeven punten van de leider.

24 september