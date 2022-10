Werkzaamheden voor 173 nieuwe parkings aan De Averegten van start: “Kers op de taart van de vernieuwingsgolf in het domein”

Mechelen Kunstena­res opent “carwash” in De Garage: “Ze laat ons de dingen optimisti­scher bekijken”

In de tentoonstellingszalen van De Garage in Mechelen is afgelopen week de eerste omvangrijke solotentoonstelling van de Leuvense schilder en multimediakunstenaar Hilde Overbergh geopend.

