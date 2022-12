Weg met die kale knikker? Dan moet je bij Prohairclinic zijn: “Geef ons dertig dagen en we geven je een volle bos virtueel haar”

De cijfers liegen er niet om. Maar liefst de helft van de mannen boven 30 jaar heeft last van haarverlies. Al wil dat niet per se zeggen dat je heel je leven met een kale knikker moet rondlopen. De oplossing vind je bij haarpigmentatiespecialisten Prohairclinic in Heist-op-den-Berg.

Dat Prohairclinic expertise heeft, is een understatement. Met bijna 20 jaar op de teller zijn ze dé specialist in haarpigmentatie (SMP). “De behandeling wordt handmatig uitgevoerd door Sabine Dillen en Isabel Vermaelen”, vertelt zaakvoerder Bart Verbeeck. “Sabine is een zeer grote naam in het wereldje. Haartransplantatie-artsen uit België en buurlanden sturen vaak patiënten door. Ook VTM contacteerde ons om haarpigmentatie in beeld te brengen vanaf het voorjaar 2023. Daarvoor zoeken wij trouwens nog extra kandidaten en die kunnen ook van een leuke korting genieten.”

Niet-chirurgisch

Maar wat is haarpigmentatie exact? In tegenstelling tot een haartransplantatie is het een niet-chirurgische behandeling waarbij optisch een vollere haardos gecreëerd wordt. Dat gebeurt aan de hand van een speciale pigmentatietechniek waarbij ze duizenden pigmentpuntjes aanbrengen op de hoofdhuid. Deze puntjes geven de indruk van een volle bos, geschoren haar.

“Het is een antwoord op vroegtijdige kaalheid, haarverlies of een dunner wordende haardos voor zowel mannen als vrouwen. Het kan ingezet worden bij de eerste tekenen van haarverlies, maar vooral ook bij volledige kaalheid of als reparatie na een mislukte haartransplantatie. Geef ons dertig dagen en we geven je een volle bos virtueel haar waar je vijf tot tien jaar plezier van hebt”, aldus Bart.

Opleiding

Wil je zelf haarpigmentatiespecialist worden? Ook dan ben je bij Prohairclinic aan het juiste adres. Sinds kort is het namelijk mogelijk om een opleiding bij Sabine te volgen. “Als je een geschikte kandidaat bent, kan je gedurende vier maanden een één-op-één-opleiding volgen”, zegt Bart. “Je komt dan alles te weten over de wetgeving en reglementering in België en doet ook praktische ervaring op. Als je slaagt, krijg je een certificaat.”

Meer informatie over Prohairclinic en over de opleiding kan je vinden op de website. Bij vragen mag je ook altijd contact opnemen via info@prohairclinic.com of 03 8991916.

Ontdek alles over haarpigmentatie in deze video: