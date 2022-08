WEERBERICHT. Kans op zo goed als helder weer vanavond in Heist-op-den-Berg

Mechelen Van ‘Clover Club’ tot ‘Sören Sour’: 7 cocktail­bars in de regio Mechelen die je moet uitprobe­ren

De zomer is nog steeds in het land. Het zonnetje schijnt, de temperaturen zijn aangenaam warm. Wat is er dan beter dan een lekkere frisse cocktail? Van Café Latino in Lier tot Plan C in Willebroek: wij lijsten zeven cocktailbars in de regio Mechelen op die je moet uitproberen.

22 augustus