WEERBERICHT. Bewolkte ochtend in Heist-op-den-Berg

Putte Wat als het 35 graden wordt in een tomatenkwe­ke­rij?

Bij tomatenkwekerij Primato in Putte hadden ze dinsdagnamiddag een wel erg originele manier gevonden om de verkoelen op te zoeken. Op het moment dat er in hun serres recordtemperaturen van 35 graden werden gemeten, organiseerde het bedrijf een groot waterballonnengevecht. “Zodat onze werknemers zich konden verfrissen”, zegt Chelsey Kenis, zaakvoerder bij Primato. “Regelmatig organiseren wij leuke teamactiviteiten zoals een ijskar of een frietkraam, maar op een dag als deze moesten we toch iets speciaal doen voor ons geweldig team.”

19 juli