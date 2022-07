WEERBERICHT. Bewolkte avond in Heist-op-den-Berg

AARSCHOT Onverbeter­lij­ke twintiger krijgt vijf jaar cel voor waslijst aan feiten

Een Aarschotse man is door de correctionele rechtbank van Leuven tot vijf jaar cel veroordeeld voor vijftien diefstallen en geweldsdelicten. In de twee jaar dat hij volwassen was, overviel hij onder andere twee nachtwinkels en perste hij twee minderjarigen af met gebruik van geweld.

8 juli