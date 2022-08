WEERBERICHT. Bewolkte avond in Heist-op-den-Berg

Mechelen Bewoners willen buurtbank, die ze daar zelf zetten, weer weg: “Trekpleis­ter voor dealen, zwerfvuil en lawaai”

Bewoners van de Frans Halsvest in Mechelen hebben beslist om een picknickbank die ze daar zelf zetten, weer weg te halen. Het zitmeubel had de bedoeling de buurtcohesie te bevorderen, maar in plaats daarvan leidde het alleen maar tot overlast. “Pak het probleem bij de wortel aan zodat onze buurt weer een warme buurt wordt”, luidt hun oproep aan het stadsbestuur.

2 augustus