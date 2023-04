WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Heist-Op-Den-Berg

Vul je album met Herenthout­se stickers aan in de kantine van voetbal­club tijdens ruildag

Nu zaterdag wordt aan het voetbalveld van KFC Herenthout een ruildag in elkaar gestoken voor iedereen die nog op zoek is naar stickers over het Stoetersdorp. Deze zijn te verzamelen in een boek dat uitgegeven werd bij Delhaize Herenthout.