WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Heist-Op-Den-Berg

Landelijke Gilde Schriek huldigt beste kaarters

Met Pasen in het vooruitzicht eindigt ook het traditionele kaartspel van de Landelijke Gilde van Schriek. Tijdens de winter streden op dinsdagavond telkens een 80-tal personen voor de dagprijzen. Op het einde van het seizoen is er een eindklassement met extra prijzen. De beste speler dit seizoen was Eddy Lambrechts. Jos Hugaerts en Jean Haemels vervolledigen het podium.