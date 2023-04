WEER. Vanochtend helder weer in Heist-Op-Den-Berg

Korian start met gratis erkende opleiding tot zorgkundi­ge in Vlaams-Bra­bant: “Willen mensen zonder diploma opportuni­teit bieden”

In maart lanceerde zorgpartner Korian samen met de Centra voor Volwassenonderwijs (CVO) een nieuwe, gratis en erkende opleiding tot zorgkundige. De twee partners willen met het traject, dat achttien maanden duurt, het acute tekort in de zorg op een positieve manier aanpakken. Dinsdag gingen de eerste deelnemers van start in woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo.