WEER. Redelijk helder in Heist-Op-Den-Berg vanochtend

“Stadsbe­stuur maakt probleem alleen maar groter”: Oppositie niet te spreken over mogelijke rechtszaak rond opvangcen­trum

Oppositiepartij Groen-Lier&Ko reageert verbolgen over de plannen van burgemeester Rik Verwaest (N-VA) over het opvangcentrum in Berlaar. De burgervader wil een rechtszaak aanspannen als er geen duidelijkheid komt over de sluitingsdatum van het centrum.