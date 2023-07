WEER. Kans op zo goed als helder weer vanochtend in Heist-Op-Den-Berg

Op virtuele belevings­tocht met drakenrid­der Rik in Putte: “Wandelen promoten bij jonge kinderen”

Deze zomer kan je in Putte met de kinderen op belevingstocht en enkele virtuele draken ontmoeten. Met een app ga je op stap met Ridder Rik om een draak te trainen. “Het doel van de app: wandelen promoten als leuke beweegactiviteit voor jonge kinderen. De wandeling in Putte start aan de Kerkhoflei en is zo’n 3 à 4 km lang", zegt schepen van Sport Jeroen De Cuyper (N-VA). “Voor jonge kinderen kan wandelen wel eens als saai worden ervaren. Dat willen we graag veranderen met deze app. Doorheen de belevingstocht zijn er acht opdrachten waardoor je je draak klaarstoomt voor het Grote Drakentornooi. Je kan hem leren vliegen, vuurspuwen of gieren verslaan. Op het einde van de wandeling kan je ridderkampioen worden in het Grote Drakentornooi.” De Familie Fit app is gratis te downloaden en geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.