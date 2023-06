WEER. Kans op helder weer in Heist-Op-Den-Berg vanochtend

“Als haar flat onbewoon­baar was, zou ze misschien bij mij komen logeren”: brandstich­ting bij ex (45) kan man (46) jaren cel kosten

“Waarom heb je die brand gesticht in mijn appartement?” Een 45-jarige vrouw had in de rechtbank duizenden vragen voor haar 46-jarige ex David V., maar stelde de belangrijkste. De man zelf, die tijdens de behandeling van de zaak nog vriend en vijand verbaasde met een plotse bekentenis, krijgt vandaag een antwoord op wat voor hem wellicht de belangrijkste vraag is: welke straf volgt? En houdt de rechter enigszins rekening met zijn ‘romantisch motief’?