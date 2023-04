WEER. Kans op bewolking vanochtend in Heist-Op-Den-Berg

“We wendden ons af van de brand en zagen… Den Beer”: Anja en Stefan baten brasserie maandag 25 jaar uit

Een Mechels monument viert maandag zijn 25ste verjaardag. Op 1 mei is het immers precies een kwarteeuw geleden dat zus en broer Anja (55) en Stefan Bosmans (49) de deuren van Den Beer op de Grote Markt openden. Dat was een geluk bij een ongeluk, want hun eerste keuze ging haast voor hun ogen in vlammen op en daar hebben ze uiteindelijk geen spijt van. “De geschiedenis van Den Beer is te leuk!”