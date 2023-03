“We laten onze kerstlichtjes hangen om het veilig te houden”: buren van rotonde niet te spreken over gedoofde straatverlichting

“Als de gemeente niks doet, doen we het maar zelf.” De straatverlichting wordt in Heist om 23 uur gedoofd, en dat is volgens omwonenden van het rondpunt in Grootlo (Schriek) nefast voor de verkeersveiligheid. Enkele bewoners lieten dan maar hun kerstverlichting in de haag hangen, om toch een beetje licht op het verkeerspunt te laten schijnen. Want dat er meer verlichting nodig is, werd de voorbije weken meermaals duidelijk, op een vaak erg pijnlijke manier.