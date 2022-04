“Wandelaars en fietsers hebben na 12 jaar recht op veilige verbinding”: ETA+ wil verbindingsweg tussen academie en parking Hof van Riemenstraat

Heist-op-den-BergOppositiepartij ETA+ pleit voor een verbindingsweg voor voetgangers en fietsers tussen de parking aan basisschool Hof van Riemen en de gemeentelijke academies. Twaalf jaar geleden broedde de gemeente al op het idee, maar tot een overeenkomst met de eigenaar van het nodige stukje grond kwam het niet. “Ondertussen moet de zwakke weggebruiker langs of op de straat wandelen. Is veiligheid dan niet belangrijk?”, klinkt het.

In juli 2010 wou het toenmalig gemeentebestuur een tuindeel van de erven van vrederechter Henri Torfs, vader van professor Rik Torfs, onteigenen om een verbinding tussen de parking in de Hof van Riemenstraat en het academiegebouw te kunnen realiseren. “Deze parking kan functioneren als parking voor de academie en mogelijk ook voor de overige centrumvoorzieningen. De kortste verbinding hiervoor is doorheen de beschermde tuin van de woning van de vrederechter. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om dit tuindeel te onteigenen”, klonk het. Maar zover kwam het niet. De erven trokken naar de Raad van State en het plan werd opgeborgen. “Tien jaar lang was veiligheid blijkbaar niet belangrijk, tot een collegebeslissing van 19 mei 2020. Daarin stond dat Team Openbaar domein de realisatie van een wandelpad tussen enerzijds de parking Hof van Riemen en de academie in de Oude Godstraat technisch voorbereid. Na twee jaar blijft het stil rond de zaak”, zegt gemeenteraadslid Jan Baestaens (ETA+).

Volledig scherm Wandelaars moeten nu via de straat richting parking of academie gaan © Antoon Verbeeck

Recht op veilige verbinding

“Deze verbinding zou gerealiseerd worden in de uithoek van de tuinzone van de woning langs de Oude Godstraat en zou een enorme opportuniteit vormen op vlak van verkeersveiligheid. Het opzet van de gemeente was om een veilige verbinding te creëren voor voetgangers en fietsers tussen enerzijds de parking en de academie anderzijds. Momenteel is hier geen veilige verbinding mogelijk: voetgangers moeten over straat lopen. Samen met de betrokkenen hoop ik dat de gesprekken met de erven zo snel mogelijk vruchtbaar afgerond zullen worden. De voetgangers en fietsers hebben na meer dan 12 jaar meer dan recht op een veilige verbinding tussen de parking en het academiegebouw én centrum van Heist-op-den-Berg.”

Volledig scherm De achterkant van de academie grenst aan de tuin © Antoon Verbeeck

Juridisch

“We zijn er allemaal van overtuigd dat dit een ideale verbinding zou zijn voor leerlingen en leerkrachten van de academie, die nu nog met hun instrumenten of werken over straat moeten lopen”, reageert onderwijsschepen Eric Verbist (CD&V). “De gesprekken zijn aan de gang en we bekijken de verschillende pistes die naar een oplossing kunnen leiden. Het ruimtelijk uitvoeringsplan laat onteigenen toe, maar we kunnen als gemeente ook nieuwe openbare wegen creëren op basis van een gemeenteraadsbeslissing of een contractueel overleg. Deze nieuwe verbindingsweg zou een gouden zaak zijn, maar juridisch is het niet zo simpel om dit te kunnen verwezenlijken.”

Volledig scherm De parking aan opvang 't Riemenhofje grenst aan de tuin van de familie Torfs © Antoon Verbeeck