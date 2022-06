Wagen botst op overweginstallatie: geen treinverkeer tussen Aarschot en Heist-op-den-Berg

Mechelen Otomat opent restaurant op Vismarkt: “Pizzadeeg gemaakt met biergist van Duvel”

Otomat opent morgen donderdag een restaurant in het vroegere De Cirque op de Mechelse Vismarkt. Het pizzaconcept serveert er dagelijks Belgische klassiekers in pizzavorm, zoals asperges à la flamande of vol-au-vent. En niet alleen de topping, ook het deeg is typisch ‘van bij ons’ want gemaakt met biergist van Duvel.

