Vrienden eren overleden Heistenaar met punk- en hardcore in Hnita Jazz Club: “Geen betere manier om Bart te herdenken dan met avond vol gitaargeweld”

Punk, hardcore, trash,... Bart van den Broeck was fan van de hardere muziekgenres en ging al ettelijke jaren naar optredens en festivals. Als trouwe klant van lokale shows bouwde hij in de loop der jaren een vriendenkring op die met hem de liefde voor het gitaargeweld deelde. “Ik ken Bart al van 1986, toen wij samen naar optredens van lokale bands gingen zien. Hij was echt een muziekfan, met een voorkeur voor punk en hardcore. Naast een muziekliefhebber was hij vooral een gast waarop je kon rekenen. Zijn overlijden in augustus sloeg in als een bom”, zegt vriend Eric Anthonis, één van de organisatoren. “Zijn afscheidsplechtigheid vond plaats in intieme kring. Wij als vrienden vonden het een goed idee om nog eens samen te komen om herinneringen aan Bart op te halen. We hebben er een concertavond van gemaakt, met heel wat lokale bands op de affiche.”

Volledig scherm De affiche van de muzikale herdenkingsavond voor Bart van den Broeck © rv

Bands

Op die affiche staan The End of Ernie , Capital Scum, TRAVØLTA, Hetze, Scraps ,Victims Of Society en Don’t Drift Astray, bands die een link met Bart en Heist-op-den-Berg hebben. “Bart kende de lokale bands door en door en heeft onder de leden ook heel wat vrienden en kennissen zitten. Er leek ons geen betere manier om hem te herdenken dan met een avond vol punk en hardcore. Eric leerde Bart jaren geleden kennen in de Hnita Hoeve. De locatie heeft dus ook iets symbolisch”, legt Kurt Jacobs uit.

Meer shows?

De eerste band start op 10 december om 17.30 uur. De inkom van het herdenkingsconcert bedraagt 10 euro. “Via deze weg willen we de groepen en medewerkers bedanken en we hopen op een grote opkomst”, vertellen de vrienden. “Wij groeiden samen met Bart op in een tijd waar je in elke parochiezaal van Vlaanderen naar punk- en hardcore concerten kon gaan zien en zo goed als iedereen ook meedeed. Hier in Heist-op-den-Berg was er jarenlang een scene in punk- en hardcore, maar die tijden lijken nu wel echt voorbij. Het zou mooi zijn moest dit herdenkingsconcert voor Bart een aanzet zijn voor meer van deze show in onze regio.”

Info op de evenementenpagina op Facebook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.