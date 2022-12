Vrienden en familie planten herdenkingsbos aan voor Tinne

Heist-op-den-Berg Heistenaar Frodo De Decker tekende onze geschiede­nis voor boek ‘Het Verhaal van Vlaanderen’: “De Guldenspo­ren­slag was een uitdaging”

Heistenaar Frodo De Decker (41) voorzag de graphic novel van televisieprogramma Het Verhaal van Vlaanderen, dit voorjaar op Eén, van tekeningen. Het eerste deel kwam deze week uit en behandelt de periode van de prehistorie tot de Bourgondiërs. Voor zijn tekenwerk dook Frodo zelf de geschiedenisboeken in en deed hij het nodige opzoekwerk. Deze zaterdag signeert hij het boek in Het Voorwoord in Heist-op-den-Berg.

