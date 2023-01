Voetbalclub KSK Heist zoekt foto’s, artikels en vlaggen uit haar verleden: “Voor ons digitaal archief”

Het gaat zowel om memorabilia van KSK Heist, FC Bos(ch) en diens opvolger KSV Heist als Heist Sportief. Deze twee laatste clubs werden in 1995 omgedoopt tot KSK. “Momenteel heb ik een 300-tal documenten ontvangen. Onder andere de Heistse Filmclub bezorgde me hun filmarchief sinds 1954 over de drie Heistse clubs FC Heist Sportief, FC Bos en SV Heist”, vertelt gewezen voorzitter en verzamelaar van het materiaal Leo Cannaerts, die momenteel voorzitter is van de G-ploeg van KSK. “We gaan terug tot in 1940, het jaar dat Heist Sportief werd opgericht. Een jaar later zag FC Bos het levenslicht.”

Bedoeling is om al het interessant materiaal in te scannen of te fotograferen voor een archief. “In deze tijden willen we onze geschiedenis ook digitaal bewaren. Op termijn krijgen de beelden een plaatsje op onze webstek. Na het scannen wordt alles terugbezorgd aan de eigenaars. Mensen die een opvallende vlag of beker in huis hebben, gaan we vragen of ze deze beschikbaar willen stellen voor een mooi plaatsje op de club.” Wie materiaal heeft, kan Leo contacteren via leo@cannaerts.be of 0475 44 36 78.