Voedingsdeskundige Ineke opent praktijk in Itegem: “Werk volgens methode van Sandra Bekkari”

Inekes avontuur met eten, diëten, afvallen en weer bijkomen begon na de bevalling van haar jongste dochter, nu 10 jaar geleden. Ze testte zelf tal van diëten uit. “Helaas zonder succes. Tot ik de Sana-filosofie ontdekte. De passie voor een gezonde levensstijl is daar ontstaan en is altijd de rode draad gebleven in alle gerechten die ik op tafel tover.” Op zaterdag 24 en zondag 25 september zet Ineke de deuren van haar praktijk open tijdens het Weekend van de Sanacoach. “Tijdens een gratis mini-consult van een halfuurtje neem ik de tijd om alle geïnteresseerden kort te laten kennismaken met mijn werkwijze.” Een afspraak maken doe je via 0478 90 61 51 of ineke@sanamethode.be. Je vindt de praktijk van Ineke in de August Heylenstraat 4 in Itegem.