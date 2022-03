Vlaanderen geeft groen licht (en mogelijk premies) aan toekomstplannen Hof Ter Laken: “Logeren met grote groep in kasteel, horecazaak in remise”

Kempens Landschap, de provincie en het gemeentebestuur waren ervan overtuigd dat ze twee sterke dossiers hadden ingediend voor het bekomen van een Vlaamse subsidie. Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele bevestigde vandaag dat de dossiers kans maken op een premie van 813.000 euro voor het kasteel en 835.000 euro voor de remise. “De laatste jaren hebben we nagedacht over een duurzame invulling met een meerwaarde voor de lokale bevolking en het toerisme. Uit een navraag bleek dat er echt wel vraag is naar logeren op een unieke locatie. In de Ardennen kan je op tal van plaatsen met een grote groep logeren, maar in onze contreien is dat aanbod er niet. Vandaar dat we met het plan om het kasteel om te vormen tot een erfgoedlogies voor grotere groepen op de proppen kwamen”, vertelt gedeputeerde van de provincie en covoorzitter van Kempens Landschap Jan De Haes (N-VA).

Volledig scherm Kasteel Hof Ter Laken © AVH

Feesten en vergaderen

De neogotische bibliotheek, de eetkamer en de huiskapel in het kasteel blijven beschikbaar voor evenementen. In de remise komt er een laagdrempelige horecazaak met ruimte voor feesten, vergaderingen en gastenkamers. Bij de herinrichting van het voormalig koetshuis en paardenstalling zal er een link zijn met de film Pallieter uit 1976. “We hebben alles in huis om van Hof Ter Laken een site te maken waar je als niet onverschillig bij blijft. Lokale verenigingen en ondernemers kunnen er in een prachtig kader hun gasten met trots en passie ontvangen” aldus Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap.

(lees verder onder foto’s)

Volledig scherm Een impressie van de feestzaal in de remise © Kempens Landschap

Volledig scherm De remise van het kasteeldomein © AVH

Eerst werken

Maar vooraleer de eerste gasten arriveren is er nog wel wat werk voor de boeg. Het dak van het kasteel wordt momenteel onder handen genomen, maar er staan nog wat werken op de planning. Zo kan het dak van de remise kan een opfrisbeurt gebruiken, is de ondergrond van het kasteel onstabiel, en kampen de twee locaties met vochtproblemen. Het kasteel krijgt op termijn ook een lift. “Dat is nog maar een greep uit de werken die nodig zijn om beide gebouwen te laten voldoen aan de hedendaagse normen qua comfort en duurzaamheid”, zegt directeur van Kempens Landschap Phillippe De Backer. De restauratiewerken kunnen starten van zodra de premies worden toegekend. De partners mikken en hopen op 2023. “Tegen de start van het toeristisch seizoen in 2025 zouden zowel de logies als de horecazaak moeten openen”, klinkt het nog.