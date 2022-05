Vlaamse cultuurprijs voor renovatie en doorstart van Hnita Jazz Club in Heist-op-den-Berg: “Erkenning voor de meer dan 500 mensen die ons project steunen”

Heist-op-den-BergDe breedgedragen renovatie en doorstart van de Hnita Jazz Club in Heist-op-den-Berg werd dinsdagavond in De Singel in Antwerpen bekroond met de Ultima-award voor Cultureel Ondernemerschap. Eind september opent de club na een grondige renovatie opnieuw de deuren aan de Lostraat.

“De Hnita Jazz Club verdient het om te winnen vanwege de vernieuwende aanpak bij zakelijke projecten, de sterke reputatie met internationaal artiestenbereik, de grote maatschappelijke impact in een niet-stedelijk gebied en de volgehouden inspanning om koste wat het kost een gemeenschap met elkaar te verbinden”, valt er te lezen in het juryrapport van de Vlaamse Cultuurprijzen. De Hnita-Hoeve, de vaste locatie van de Hnita Jazz Club, heropent zijn deuren op 24 september 2022 als moderne en toegankelijke (jazz)club. De hoeve langs de Lostraat in Heist wordt momenteel nog verbouwd, met de financiële steun van sympathisanten. “Crowdfunding was daarbij de sleutel. Iedereen kon aandeelhouder worden in de vennootschap en zo mede-eigenaar van de Hnita-Hoeve. Een giftencampagne via de Koning Boudewijnstichting en een crowdlendingcampagne via Socrowd vulden de noodzakelijke fondsen verder aan”, zegt Gert De Bie, gedelegeerd bestuurder CV van Hnita Jazz Club.

(lees verder onder foto)

Volledig scherm De Hnita-Hoeve, thuisbasis van de Hnita Jazz Club, wordt momenteel verbouwd © Marijke Anthonissen

Prijs voor iedereen

“Honderden mensen engageerden zich, verenigingen, middenstand en scholen uit de ruime omgeving droegen hun steentje bij. De toekomst van de Hnita-Hoeve is een project geworden dat door een hele gemeenschap wordt gedragen. Dat maakt deze Ultima voor Cultureel Ondernemerschap zo relevant voor dit project. We kunnen echt zeggen dat deze prijs een erkenning is voor iedereen die ons heeft ondersteund in de vorm van giften, aandelen, leningen, werkkracht, ideeën of tijd. Het is een bekroning van het vertrouwen en het enthousiasme, het geloof en de passie die uiteindelijk meer dan 500 mensen van over heel het land aan vzw Hnita schonken.”

Volledig scherm Peter Anthonissen bij de Hnita Jazz Club © Leen Van den Meutter

Grote namen, nieuwe piano

Met meer dan 1.000 optredens op de teller is de Hnita Jazz Club een van de meest roemrijke jazzclubs van de Benelux. Grote artiesten als Chet Baker, Charles Mingus, Gregory Porter, Keith Jarrett, Toots Thielemans, Art Blakey en Bill Evans passeerden de afgelopen 65 jaar in Heist-op-den-Berg. Bezieler Juul Anthonissen leidde de jazzclub tot aan zijn dood in 2008. Na Juuls dood nam zoon Peter de leiding over. Met een vernieuwd bestuur van de vzw, de oprichting van een CVBA en een instroom van meer dan 200 vrijwilligers werd in 2018 de Hnita Jazz Club nieuw leven ingeblazen. “Op 24 september openen we de gerenoveerde Hnita Jazz Club met een groot volksfeest, uiteraard met optredens, dat een week zal duren. Momenteel is er in de hoeve nog wel wat werk aan de winkel; van het leggen van vloer tot het plaatsen van de toog. De deadline houdt ons scherp”, knipoogt De Bie. De Ultima komt met een geldprijs van 10.000 euro. “Genoeg om een mooie piano te kopen voor de club.”

Volledig scherm Archiefbeeld van Lieven Lambrechts, Bert Van Roy en Gert De Bie voor de hoeve aan de Lostraat © David Legreve