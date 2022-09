Vlaams Muziektheater zoekt koorzangers voor nieuwste productie

Aarschot Bart Herman krijgt Golden Lifetime Award: “Investeer in lokaal talent”

In de Aarschotse Gasthuiskapel vond gisterenavond - woensdag 14 september - de 17de editie van de Golden Lifetime Awards plaats. Dat is een waarderingsprijs voor artiesten van bij ons, ook wel de Oscar van het Nederlandstalige lied genoemd. Na onder andere Will Tura, Bobbejaan Schoepen (Postuum), Louis Neefs en Ann Christy was het dit jaar de beurt aan singer-songwriter Bart Herman. Hij werd samen met Erik & Sanne (Carrièreprijs) én Wim De Craene (Postuum) in de bloemetjes gezet.

15 september