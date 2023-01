Vlaams Belang vraagt naar hondenpoepbuizen: “Moeten op zichtbare plaatsen staan”

Berlaar Yara (26) maakt carrières­witch van sociale sector naar eigen broodjes­zaak: “Het sociale van mijn vorige job kan ik hier volledig benutten”

Yara Heylen (26) is nu trotse eigenares van broodjeszaak Barriga, voorheen bekend als Emma’s Broodjes op de Aarschotsebaan in Berlaar. Ze maakte een drastische carrièreswitch van de sociale sector naar de horeca, maar heeft hier haar roeping in gevonden: “Ik wilde altijd al iets van mezelf hebben en me daar volledig voor smijten.”

10 januari