Visbrasserie vindt onderdak in Hof van Riemen: “Elke openingsdag verzekerd van verse vis”

IN BEELD: FC De Kampioenen-voetbal­lers vinden elkaar weer in Me­Too-sketch bij de Ideale Wereld

Onze favoriete figurant van F.C. De Kampioenen uit Berlaar Rudy Nuyens mocht verschijnen in de aflevering van De Ideale Wereld van dinsdag 7 maart. De voetballers van de Kampioenen mochten hun truitjes weer aantrekken voor een #MeToo-sketch over de vrouwonvriendelijke uitspraken van Balthazar Boma. We kregen enkele blikken achter de schermen.