Vijfde verjaardag en nieuwe bazen voor café De Kosmonaut: “Vaste tappers nemen zaak over”

Na Staminee De Living begin deze maand vindt er nu dus ook bij de collega’s van De Kosmonaut een wissel plaats. Na een grondige verbouwing van het pand openden Fre en Stefanie vijf jaar geleden de zaak in de Heistse stationsbuurt. Aan hun horecaverhaal, toch aan de andere kant van de toog, komt er dit weekend een einde. “Het was altijd onze intentie geweest om na enkele jaren iets anders te gaan doen”, vertelt Fre. “Zowel Sam, Pedro als Lukas gaven aan dat ze hier nog lang wilden blijven werken, vandaar dat ik hen het voorstel deed om de zaak over te nemen. Ze zijn onze drie vaste tappers en zijn vertrouwd met het concept van De Kosmonaut; wij zien ze als de ideale opvolgers. Op zaterdag mag het café vijf verjaardagskaarsen uitblazen en zullen Sam, Pedro en Lukas voortaan de cafébazen zijn.”

Ervaring

Een zaak runnen is geen onbekend terrein voor het drietal. Sam was eerder zaakvoerder van café De Koeistjeit in Beerzel, Lukas van De Oude Ketel in het centrum van Heist. Pedro deed voor zijn periode bij De Kosmonaut dan weer ervaring op in La Trattoria, het restaurant van zijn ouders in de Bergstraat. “De laatste maanden hebben we veel samengezeten en uiteindelijk viel de puzzel van de taakverdeling goed in elkaar. Wij zijn zelf grote fan van het concept van De Kosmonaut; het interieur, de sfeer,... Er zullen hier en daar enkele accenten veranderen, maar klanten zullen amper merken dat er een wissel heeft plaatsgevonden”, klinkt het.

Café De Kosmonaut in Heist-op-den-Berg bestaat 5 jaar en verandert van zaakvoerders

Grote reis

Het verjaardagsfeestje op zaterdag start om 12 uur met deejaysets, de afscheidnemende cafébaas bijt de spits af, cocktails, een tiki-bar en snacks op de barbecue. Om 23 uur verhuist het feestgedruis naar binnen. “Onze vijf jaren met De Kosmonaut waren intens en zijn echt voorbij gevlogen. We hebben heel wat mensen leren kennen, waarvan enkele ondertussen ook vrienden zijn geworden, en ik denk dat we ook de buurt voor een deel hebben herenigd. Maar het is mooi geweest. Wij krijgen nu wat meer tijd vrij, onder andere om een grote reis te gaan maken.” Toch is er ook een klein nadeel voor Fre en Stefanie. “Ik vrees dat we hier wel voortaan de volle pot gaan moeten betalen”, lacht Fre.

De Kosmonaut viert op zaterdag zijn vijfde verjaardag

