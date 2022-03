(VIDEO) Heist-op-den-Berg lanceert animatiefilmpjes en promofilm: “Tonen een dynamische en levendige gemeente”

Heist-op-den-BergHet lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg lanceert een aantal informatieve animatiefilmpjes en een gloednieuwe imagofilm om de gemeente in de kijker te zetten. De animatiefilmpjes, ingesproken door inwoners van de gemeente, geven je meer informatie over de dienstverlening, de imagofilm werd dan weer ingeblikt met de hulp van ruim 150 Heistse figuranten en toont het rijkgevulde verenigingsleven.

Team Communicatie is de drijvende kracht achter het project. Op dinsdagavond 29 maart kregen de figuranten en het schepencollege de primeur tijdens een avant-première. De vorige film over Heist-op-den-Berg ging al vele jaren mee en was aan vernieuwing toe. Toen team Communicatie begon met de voorbereidingen, besloten ze al snel om niet één maar twee films te maken. Eén over de dienstverlening van het lokale bestuur en één waarin Heist-op-den-Berg en de Heistenaren zelf de hoofdrol spelen. De voorbije lente en zomer vingen de Heistenaren hier en daar dan toch al een glimp op. Animatiefiguurtjes doken op sociale media op. In de straten van Heist was een filmcrew met talloze figuranten op pad. Na maandenlange ‘geheimhouding’ presenteren we nu dus zelfs meer dan één film”, deelt de gemeente mee.

Volledig scherm Promofilm Heist-op-den-Berg © Lokaal bestuur Heist-op-den-Berg

Stemmetjes

“De film over de dienstverlening is een animatiefilm geworden: een filmpje waarin enkele Heistse tekenfilmfiguurtjes vertellen hoe het lokale bestuur hen helpt. Het productiehuis dat we na een aanbestedingsprocedure onder de arm namen, lanceerde het geweldige idee om de stemmetjes te laten inspreken door rasechte Heistenaren. Een heleboel Heistse kandidaten waagden hun kans na een oproep in de Gemeentekrant. Er was maar één voorwaarde: de kandidaten moesten beschikken over de typische Heistse tongval. De vier gekozen ‘stemacteurs’ haalden hun strafste Heists boven. Ze zorgen ervoor dat de filmpjes spontaan, leuk en speels klinken.”

Volksfeest

De imagofilm is een korte videofilm van een drietal minuten geworden, zonder voice-over, maar met een centrale rol voor muziek. Onder andere de Bergstraat, de Kaasstrooimolen in Wiekevorst en het Booischots kasteeldomein Hof Ter Laken deden dienst als setting. “Beelden van een aantal Heistenaren die artistiek of sportief bezig zijn en sfeerbeelden uit de deelgemeenten tonen een dynamisch en levendig Heist-op-den-Berg. De film eindigt met een volksfeest op de Heistse berg. Het resultaat van twee volledige opnameweekends met in totaal meer dan 150 Heistse figuranten”, klinkt het.

Eigen compositie

“’Met het rijke, lokale fanfareleven, een gereputeerde BrassBand en een indrukwekkende Murgaband lag een centrale rol voor muziek voor de hand. Dirigent Bert van Thienen uit Wiekevorst zette componist Jelle Van Giel aan het werk. Die schreef een compositie op maat van Heist en van onze fanfares. Een lied speciaal voor Heist ‘musica festosa’, ‘Feest in Heist’, Onder leiding van Bert van Tienen en Jelle Tassyns speelden lokale fanfaristen de compositie in en maakten er een mooie, professionele opname van. Heistse fanfares die dat wensen, krijgen de partituren om het stuk in te oefenen en op te nemen in hun repertoire.”

De animatiefilmpjes vind je via deze link. De promofilm kan je bovenaan deze pagina bekijken.