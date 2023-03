Vanochtend overwegend bewolkt weer in Heist-Op-Den-Berg

Politie flitst 83 autobe­stuur­ders tijdens snelheids­con­tro­les

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft tijdens twee verschillende snelheidscontroles 83 chauffeurs geflitst. De politie stond onder meer opgesteld langs de Heistsesteenweg en in de Pachtersdreef in Putte. Daar mag er respectievelijk 50 en 30 kilometer per uur worden gereden. De hoogst gemeten snelheid op de Heistsesteenweg bedroeg 71 kilometer per uur, langs de Pachtersdreef reed één chauffeur 50 kilometer per uur. Alle snelheidsovertreders zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten. In totaal controleerde de politie 366 chauffeurs.