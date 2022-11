Uniek concept van ‘dining domes’ komt naar kasteeldomein Ter Laken: “Unieke locatie voor onze barbecues in bubbels”

BooischotOp het kasteeldomein Hof Ter Laken in Booischot kan je tijdens de eindejaarsperiode dineren in één van de ‘dining domes’, een transparante verwarmde en in kerstsfeer ondergedompelde bubbel. Het concept Bubble BQ sloeg eerder al aan in Olen en Herentals. In Booischot komen er 15 domes te staan.