Toetreding tot Orde van de Zwaan is “geen prioriteit” voor burgemeester Jan Moons (N-VA)

Gemeenteraadslid Jan Baestaens (ETA+), die in het verleden al kritiek uitte op het nut en de kosten van de Orde, wou van Moons weten of hij de rol zou opnemen. “De Orde is ontstaan naar aanleiding van 1.000 jaar Heist met de bedoeling Heist-op-den-Berg op de kaart te zetten. Ondertussen zijn we 15 jaar later en in een andere wereld beland. Heist-op-den-Berg heeft ondertussen zijn plaats verworven als vierde grootste gemeente van de provincie, na Antwerpen, Mechelen en Turnhout”, reageerde Moons op de vraag van Baestaens tijdens de laatste gemeenteraad.

Geen prioriteit

“Ik geef toe dat dit voor mij geen prioriteit is. De laatste drie jaar zijn er geen samenkomsten van de Orde meer geweest, waarschijnlijk door corona. Ik heb het gevoel dat dezelfde inzet en energie waarvoor de Orde is opgericht voor mij niet langer nodig is, omdat we als vierde grootste gemeente sowieso een trekkersrol kunnen spelen in toekomstige grote projecten. De fierheid van de Heistenaar op zijn eigen gemeente bouwen we in de volgende fase eerder op via een goed functionerende gemeente. Het is iets wat ik verder zal bekijken, maar een prioriteit is het nu niet.”

Informeren

Johan Cluytens, Cas Goossens, Jean-Paul De Bie en Bert Slaets en toenmalig burgemeester Luc Vleugels werden destijds als eersten opgenomen in de Orde. Later volgden Paul Michiels, wijlen Gaston Durnez en Rik Torfs. Luc Vleugels (CD&V), momenteel gemeenteraadslid, steunt de beslissing van Moons om zijn beslissing uit te stellen. “Zo kan hij eerst contact opnemen met de andere leden en zich informeren over de activiteiten van de vereniging en over de noodzakelijkheid van de werking.”

Burgemeester van Heist Jan Moons