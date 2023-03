Toelage voor Natuurpunt voor gronden in Bruggeneindse Goren

Jongeman opnieuw betrapt met cocaïne op zak: “Ik had nog openstaan­de schulden”

Het parket heeft woensdag op zitting gevraagd om de voorwaardelijke celstraf voor een jonge Mechelaar te herroepen. In januari 2023 werd hij aangetroffen in een huurpand en was hij in het bezit van 28 pakjes cocaïne.