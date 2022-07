Tijdelijk skatepark in Schriek tot 12 augustus: 6 op 7 dagen open

“In onze gemeente is er een prachtig skatepark in Hallaar en een oudere versie in Wiekevorst. Dat betekent wel dat kinderen en jongeren uit Schriek, Heist-Goor of Grootlo zich al serieus moeten verplaatsen om hun hobby uit te oefenen. Daarom opent vrijdag 8 juli om 14 uur een tijdelijke skatestraat in Schriek.” Skaters zijn dagelijks welkom, behalve op zondag, van 9 tot 20 uur. “Om de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, werden enkele maatregelen getroffen: dit initiatief is tijdelijk, namelijk tot en met 12 augustus en er zijn duidelijke uren waarbinnen de kinderen en jongeren wel en niet mogen skaten. We rekenen op de kinderen en jongeren zelf en hun ouders om deze afspraken te volgen zodat het voor iedereen een fijne en unieke ervaring wordt.” Oppositiepartij ETA+ en enkele jongeren uit Schriek, Heist-Goor, Grootlo en Keerbergen maakten in het verleden al duidelijk dat er ten zuiden van gewestweg N10 nood is aan infrastructuur voor skaters.