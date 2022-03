Tafeltennisshow van Jean-Michel en Philippe Saive als opening van nieuw lokaal in Hallaar: “De spelvreugde spatte ervan af”

“Een drankplateau als palet, een bal terugslaan vanuit de zaal of casual met één hand in de broekzak spelen... ook wie geen affiniteit had met onze sport kon genieten van de exhibitiewedstrijd van de broers Saive. We waren zeer vereerd dat zij aanwezig konden zijn op de officiële opening van ons lokaal. Voor de broers was het al van voor de uitbraak van corona geleden dat zij een exhibitiewedstrijd mochten spelen en dat zag je er ook aan. De spelvreugde spatte ervan af. Uiteindelijk werd de amusante en spannende strijd afgesloten in vijf sets met Jean-Michel als winnaar”, vertelt Peter De Heel, penningmeester van KTTC Hallaar vzw.