Strijdersbond en fanfare organiseren kerstconcert in kerk van Booischot

De Nationale Strijdersbond van Booischot (N.S.B.) en de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Booischot (K.F.S.C.B.) organiseren op zaterdag 10 december een Kerstconcert in de Sint-Salvator Parochiekerk van Booischot. “Het concert, onder leiding van Bert Vanderhoeft, vindt plaats om 19 uur en wordt gevolgd door een gezellig samenzijn in de Parochiezaal van Booischot. De kaarten zijn beperkt en worden verkocht aan 10 euro. Hierin zit één consumptie gratis inbegrepen”, zegt Peter Van Hoecke van N.S.B.. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden of via de mailadressen nsb.booischot.rv@telenet.be of info@sintceciliabooischot.be