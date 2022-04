Sterrenchef Johan Schroven kookt voor bewoners Heists woonzorgcentrum: “Voor herhaling vatbaar”

Aspergesoep en parelhoen

Herhalen aub

Het initiatief werd mee opgezet door cateraar van Berkenhof Sodexo. Dat het gesmaakt werd, bleek uit de reacties aan tafel. “Als familie zit je normaal met kerst nog eens aan tafel, maar wanneer één van de ouders in een woonzorgcentrum verblijft is dat allemaal niet zo evident. Het is heel fijn dat we nu nog eens met zijn vieren kunnen tafelen”, vertellen Frederik en Greet De Winter, kinderen van bewoonster Augusta Scheers. “Voor onze moeder is dit ook veel aangenamer dan een restaurantbezoek. Het is in een vertrouwde omgeving, ze zit in haar eigen stoel... Een extra pluspunt is dat het eten voortreffelijk is. Dit mogen ze wat ons betref nog eens herhalen.” Schepen van Berkenhof Sarah Wouters (Groen) spreekt van een geslaagd initiatief. “We wilden onze bewoners graag een ervaring meegeven om nog lang over na te praten. We besteedden in samenwerking met Sodexo de voorbije jaren aandacht en zorg aan de maaltijdbeleving van onze bewoners. De samenwerking met sterrenchef Johan Schroven is de kers op de taart.”