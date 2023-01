Snoepverkoper Cyriel (90) stopt na 75 jaar met markten: “Dankbaar voor de steun van de klanten”

Eind vorig jaar werd snoepverkoper Cyriel Peeters (90 jaar) door het lokaal bestuur van Heist nog gehuldigd voor zijn 75ste jaar op de markt en gaf hij zelf aan nog te willen doorgaan. Door de gezondheidsperikelen van een helper kan hij nu niet langer op de markten staan. “We zijn heel dankbaar voor de vele jaren en de steun van onze klanten. We hebben generaties aan ons kraam mogen verwelkomen; klanten waarvan de kinderen en kleinkinderen later bij ons snoep kwamen kopen met hun kinderen”, deelt de familie van Cyriel mee. Zijn laatste marktdag vond plaats op 31 december in Lier, waar hij een ruiker kreeg van het stadsbestuur. Naast de markten van Heist en Lier kon je Cyriel ook vinden op de markten van Aarschot, Nijlen, Berlaar en Herenthout. De familie staat open voor een overname van het snoepkraam.