Slagerij Noël opent in Molenstraat: “Met in huis gemaakte kant-en-klaarmaaltijden en rundsvlees van bij de ouders”

Voor Barbara wordt het een nieuwe carrièrewending na 26 jaar in het onderwijs te hebben gestaan, Noël is dan weer een ervaren rot in het vak. “Noël runde 17 jaar lang een slagerij in onze thuisgemeente, en ging daarna aan de slag als zelfstandig slager bij Delhaize. De droom van Noël om ooit opnieuw een eigen zaak te runnen werd nooit begraven, en ik steun hem daar vol in. Na een zoektocht zijn we hier in Heist-op-den-Berg beland, waar we de voormalige textielwinkel Ledegen vanaf november zijn beginnen verbouwen”, vertelt Barbara. “Iemand met weinig tijd kan hier bij onze togen met in huis gemaakte kant-en-klaarmaaltijden en desserts terecht, heb je wat meer tijd dan kan je een keuze maken aan onze verstoog. Voor ons rundvlees zijn we niet al te ver moeten gaan aankloppen. Dat komt van de boerderij van de ouders van Noël”, knipoogt Barbara. Tijdens het openingsweekend ontvangen klanten een attentie en maken ze kans op een tapasplank voor zes personen.