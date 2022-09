Scouts Pijpelheide organiseren al 26 jaar festival PaApelrock: “Hier komen grote namen, maar de ‘doe maar gewoon-uitstraling’ blijft”

Al sinds 1996 wordt er begin september stevig gerockt en gefeest in het dorp Pijpelheide, in het zuiden van onze provincie, met dank aan de lokale scouts. De jeugdbeweging is al meer dan een kwarteeuw de drijvende kracht achter PaApelrock, dat in de loop der jaren onder andere Gorki, The Clement Peerens Explosition, Soulsister en Raymond van het Groenewoud ontving. Op zaterdag 3 september kan je er onder andere De Mens en Les Truttes aan het werk zien.

PaApelrock doet niet bij elke Vlaamse festivalganger een belletje rinkelen, maar het festival weet elk jaar toch zo’n 2.500 bezoekers te lokken naar de Begijnendijkse Voetweg in Pijpelheide, één van de dorpen in Heist-op-den-Berg. In 1996 zag het festival het levenslicht. “Een jaar eerder hadden we onder de organisatie van de Paäpelfeesten in de oude meisjesschool een kermisfuif georganiseerd op zaterdag, en op zondag enkele optredens. Het concept kreeg de naam Paäpelrock. Ons doel was om de kas te spijzen voor de scoutswerking en de renovatie van ons scoutslokaal. In 1996 gooiden we het over een andere boeg met een festival, dat in 1998 werd omgedoopt tot PaApelrock”, vertelt Gert Ooms, die destijds als groepsleider van de scouts aan de doopvont stond.

Quote Van andere festivals die er in die beginperio­de nog waren, leerden we dat alles niet te snel moest gaan. We zijn bewust traag maar gestaag gegroeid. Gert Ooms, Gewezen organisator PaApelrock

“Wat nu een festival is met twee overdekte en professionele podia, was in de beginjaren een festivalterrein in de buitenlucht met de opleggers van vrachtwagens als podium. Guy Swinnen en Patrick Riguelle waren op de eerste editie van de partij en speelden een set van drie uur. De opkomst was toen een paar honderd man.”

Traag maar gestaag

“Bij het eerste organisatiecomité was het de ambitie om het festival zo’n vijf jaar te organiseren. Ondertussen is het al aan de 26ste editie toe. Ik schrik daar niet van. Van andere festivals die er in die beginperiode nog waren, leerden we dat alles niet te snel moest gaan. We zijn bewust traag maar gestaag gegroeid. Het moest ook niet te groot worden; we zitten hier in Pijpelheide. Bovendien vonden we binnen de scouts wel altijd voldoende volk om mee te helpen”, gaat Gert verder. “Al vrijwel van in het begin merkten we dat ons publiek wel van de stevige rock hield. Dat is - net als de excellente covergroepen - een rode draad op het festival gebleven, al is dat de laatste jaren wel eerder richting metal gegaan. Het is de generatie na ons die het tweede podium voor de zwaardere bands in het leven heeft geroepen.”

Helpende scouts

Niet alleen een tweede podium kwam er in de loop der jaren bij, ook een fuif op de avond voor het festival. Meer werk voor de organisatie, maar bij de scouts is er na al die jaren nog steeds voldoende enthousiasme om alles op poten te zetten. “Het is een soort van ongeschreven wet dat wanneer je bij de scouts van Pijpelheide zit, je meehelpt. Daarvoor niet per se in de organisatie, maar de dag zelf word je wel op het festival verwacht. Ook de meisjes van de Gidsen, vrienden en familie helpen mee. Dat geeft PaApelrock zijn charme. Wij zijn geen professionele organisatie, maar elke band of artiest die hier komt, wordt wel door ons verwend”, legt Maarten Claes van PaApelrock vzw uit.

Quote Meewerken aan PaApelrock geeft onze leden een verantwoor­de­lijk­heids­ge­voel. We zorgen er telkens voor dat de sfeer tijdens de opbouw heel goed is, waardoor onze leden niet het gevoel hebben dat het een klus is. Sebastian Jacobs, PaApelrock vzw

“Meewerken aan PaApelrock geeft onze leden ook een verantwoordelijkheidsgevoel. We zorgen er telkens voor dat de sfeer tijdens de opbouw heel goed is, waardoor onze leden niet het gevoel hebben dat het een klus is. We vinden het belangrijk dat de vrijwilligers zich goed voelen”, vult Sebastian Jacobs aan, één van de nieuwe generatie organisatoren.

Volledig scherm Archiefbeeld van de organisatie in 2011. De traditie wil dat de leden van de scouts helpen tijdens het festival en met de opbouw en afbraak © Aerts Marc

Hoewel het festival al een tijd meegaat valt het qua sterallures en backstageverhalen best mee. “Ik denk dat het ons derde jaar was, toen er in onze backstage een Luc De Vos rondliep die zo stoned was al iets. Maar die man ging dan wel daarna het podium op met Gorki om een dijk van een optreden te spelen”, haalt Gert herinneringen op.

Quote Heel wat bands en boekings­kan­to­ren weten ondertus­sen dat ze hier in Pijpelhei­de goed ontvangen worden. Janez Detd. wist ons te zeggen: ‘Wij hebben gehoord dat het bij jullie goed is, dus komen we graag spelen’.” Maarten Claes, PaApelrock vzw

“Ik moet dan weer denken aan Ben Crabbé, die met een gelegenheidsband op PaApelrock kwam spelen. Voor alle bands was hetzelfde eten voorzien, maar Ben Crabbé wou dan weer iets van het menu van het restaurant, dat naast ons festivalterrein ligt. Daar is niks van in huis gekomen en hij kreeg spaghetti zoals iedereen”, legt Maarten uit. “Wij doen als organisatie niet moeilijk, en wij verwachten dat ook van wie er bij ons komt spelen. Onze backstageruimte is gezellig ingericht en de bands en artiesten kunnen aan de barbecue aanschuiven. Er hangt hier een soort van ‘doe maar gewoon’-uitstraling, wat niet wil zeggen dat wij het laten hangen als organisatie. Heel wat bands en boekingskantoren weten ondertussen dat ze hier in Pijpelheide goed ontvangen worden. Janez Detd. wist ons bijvoorbeeld te zeggen: ‘Wij hebben gehoord dat het bij jullie goed is, dus komen we graag spelen’.”

Geen volkstoeloop

“We hebben bands en artiesten die je op grote stadsfestivals ziet, voor onze fuif op vrijdag komen er deejays langs die op Tomorrowland stonden. En toch hoor of lees je weinig over ons festival”, zegt Maarten. “Aan de verhouding prijs-kwaliteit ligt het niet. Misschien is het de locatie? Ik ben er bijna zeker van dat als we het festival in een andere hoek van Heist-op-den-Berg zouden organiseren, we meer volk zouden trekken. Maar anderzijds gaan PaApelrock en Pijpelheide hand in hand. Het is hier allemaal begonnen en we moeten blij zijn met hetgeen we hebben. Een volkstoeloop zoals bij andere festivals, zou trouwens niet bij Pijpelheide passen. Laat ons het maar gezellig houden.”

Deze zaterdag staan onder andere De Mens, Les Truttes, Katastroof en Belgian Asociality op PaApelrock. Voor 20 euro krijg je tien bands voorgeschoteld. Het festival wordt anno 2022 georganiseerd ten voordele van zowel de scouts als gidsen en Akabe-werking in Pijpelheide.

Tickets via deze link.

