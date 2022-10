Schriekse zussen organiseren opnieuw netwerkevenement: “Met ondernemers uit diverse sectoren”

Zussen Leigh (32) en Lana (28) Van den Acker uit Schriek organiseren op dinsdag 25 oktober een tweede editie van hun netwerkevenement Samen Ondernemen. De eerste editie vond in april plaats in Heist-op-den-Berg, voor de tweede Samen Netwerken trekken ze naar Club 30 Lier. “We willen elke Samen Netwerken op een andere locatie doen, zodat het event altijd nieuw aanvoelt. En zo komen we zelf natuurlijk buiten onze bekende omgeving”, leggen de zussen uit. “Verschillende van de netwerkers die er de vorige keer bij waren, schreven zich opnieuw in. Voor ons is dat een mooi teken dat we een evenement organiseerden dat voor herhaling vatbaar was. We mogen ook verschillende nieuwe gezichten verwelkomen, dus het wordt weer een fijne groep ondernemers uit diverse sectoren.” Myriam Beeckman, meer dan thuis in de wereld van zoekmachineoptimalisatie, is gastspreker op het event. Wie graag mee netwerkt, kan op de website van Samen Ondernemen alle informatie en tickets vinden: samenondernemen.be/samen-netwerken