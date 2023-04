Schriekse kleuterschool opent vernieuwde speelplaats: “Meer groen en nieuwe speeltoestellen”

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: meer toezicht van de wijkagent én trajectcon­tro­les in Professor Schar­pélaan

Vorig jaar deden we met HLN een VeloVeilig Vlaanderen-onderzoek. Daarbij werd een bepaald punt x keer bestempeld als gevaarlijk. Een jaar later bekijken we de stand van zaken. Is er iets veranderd of niet? Voor Begijnendijk nemen we de Professor Scharpélaan onder de loep.