Schlagerfestival in Pijpelheide maakt zich op voor 2de editie: “Na twee coronajaren willen mensen weer feesten en genieten”

Op de affiche van Schlagerhei staan dit jaar Eveline Cannoot, Frank Valentino, Wim Leys, Johan Veugelers, Yves Segers en Sam Gooris. Presentator en deejay Kurt Frederickx zorgt opnieuw voor de omkadering. “Het is zeker een voordeel dat we dit voorjaar het eerste schlagerfeest zijn in Heist-op-den-Berg. Net als drie jaar geleden, bij onze eerste editie, gaan we terug voor een goedgevulde tent, maar met al die inhaalfeesten is dat een pittige uitdaging. Met onder andere de opbrengsten van de Schlagerhei financieren we de verdere uitbreiding van onze lokalen, opslag- en speelruimte”, zegt medeorganisator Koen Rymenants.