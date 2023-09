Rotary overhandigt elektrische rolstoel aan nacht- en dagverblijf Nethedal

“Die wonde... vreselijk om te zien”: Emma (23) en Jarne (22) boden eerste hulp aan man bij wie e-sigaret in broekzak ontplofte

“Nee, een casual donderdag was het niet.” Aan het woord zijn Emma Verbruggen en Jarne Wilms van Melbourne Coffee in het centraal station van Mechelen. Donderdagavond dienden zij samen de eerste zorgen toe aan een 46-jarige man uit het Gentse. Zijn been raakte zwaar verbrand nadat een vapetoestel in zijn broekzak was ontploft. “Hopelijk gaat alles inmiddels goed met hem”, zeggen de twee jobstudenten.