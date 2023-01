Rode Kruis Heist-op-den-Berg organiseert bloedinzamelacties op verschillende locaties

Berlaar Overnemer gezocht voor Carnaval­shop Augustij­nen: “We doen gewoon verder alsof we geen overnemer zoeken”

Carnavalshop Augustijnen is al zestien jaar het vaste adres in de Smidstraat van Berlaar voor al je verkleedspullen en toebehoren. Gusta Van Der Spiegel is ondertussen al 81 jaar en nu wordt er stilaan gezocht naar een nieuwe eigenaar. “Als er pas een overnemer komt over twee of drie jaar, dan is dat ook zo."

30 december