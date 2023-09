‘Robotbedrijf’ Promation ruilt Berlaar in voor Booischot: “Onze robots nemen repetitieve of zware taken over”

Twee maanden na dodelijk ongeluk van Steven (56) wacht weduwe Chris nog altijd op zijn spullen: “Ik krijg de ene uitvlucht na de andere”

“We zijn van ‘wij’ naar ‘ik’ gegaan en de stilte die nu heerst is ondraaglijk.” 26 juni 2023 zal voor altijd in het geheugen van Chris Jacobs (58) gegrift staan. Die dag overleed haar echtgenoot Steven ‘Tie’ Van Loock (56) bij een verkeersongeval in het Tsjechische Tabor. Maar meer dan twee maanden na het ongeval wacht de weduwe nog altijd op de teruggave van de spullen van haar overleden echtgenoot. Bijstandsverlener Europ Assistance erkent de frustratie, maar wijst de Tsjechische bureaucratie aan als schuldige.