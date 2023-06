RESTOTIP. Lekker zelf bakken en braden bij Brochetto in Heist

Man (45) die ouders koelbloe­dig neerstak in café, krijgt 12 jaar effectief: “Sinds zijn ontslag bij het leger ging het bergaf”

Ex-militair Kurt W. (45) uit Berlaar is veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar effectief. Hiermee valt het doek in het dossier over de dubbele poging oudermoord. Midden oktober 2022 wandelde W. het Literair Café op het stationsplein van Berlaar binnen en stak vervolgens koelbloedig zijn beide ouders neer. Gelukkig kunnen zij het nog navertellen, maar de dubbele steekpartij liet diepe wondes na. “En niet alleen fysieke”, klonk het.