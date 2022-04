Restotip: Brasserie La Cita maakt rentree met ervaren chef als zaakvoerder

Neteland 280 personeels­le­den uit Netelandge­meen­ten verzamelen in CC ‘t Schaliken: “Wij zijn Neteland en Neteland staat er!”

“Wij zijn Neteland!”, klinkt het uit volle borst bij de 280 medewerkers van samenwerkingsverband Neteland. Alle medewerkers van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar verzamelden gisterenavond in cultuurcentrum ‘t Schaliken in Herentals. De vijf Neteland-gemeenten zijn verdeeld over maar liefst 44 projecten en thema’s als één geheel actief.

31 maart