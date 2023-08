Gemeente­raads­lid roept op om vergeten ereburgers vanonder het stof te halen: “Koning Mwami Mutara en luitenant-kolonel Sussman verdienen onze blijvende aandacht.”

In mei van dit jaar keurde de gemeenteraad in Keerbergen een nieuw reglement goed dat het voor het eerst mogelijk maakt verdienstelijke inwoners tot ereburger te benoemen. Nochtans werd het ereburgerschap in het verleden al toegekend, weet N-VA-gemeenteraadslid Maarten Gabriels. Hij roept de meerderheidspartijen op om de twee vergeten ereburgers vanonder het stof te halen. Wat hebben de voormalige Rwandese koning Mwami Mutara III en de Amerikaanse luitenant-kolonel Charles Sussman met elkaar gemeen?